Si ribalta con l’autocisterna carica di gasolio | salvato dai vigili del fuoco

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Caserta sono intervenuti sulla superstrada Nola-Villa Literno, presso l’uscita di Carinaro, per un’incidente che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava 13mila litri di, e che si èta finendo nel terreno adiacente l’arteria stradale. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Idel distaccamento di Marcianise hanno liberato la persona ferita, che è stata poi condotta in ospedale dal 118. Poco dopo è giunta sul posto anche la squadra deideldel distaccamento di Aversa, che ha messo in sicurezza; quindi una ditta specializzata ha provveduto al travaso del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

