OA Sport

... senza dimenticare che il pattinaggio veloce su ghiaccio è la seconda disciplina che attribuisce più medaglie e la seconda con più eventi (14 eventi rispetto ai 9 nello, 10 nello sci ......Ivan Buzzi ha accolto e ringraziato i rappresentanti delle istituzioni regionali e la delegazione del Comitato organizzatore di Eyof2023 le cui gare di pattinaggio di figura e dellosi ... Short track, Europei 2023: i convocati dell'Italia. Dieci azzurri al via, Pietro Sighel la stella Bob Asmussen is a college football reporter and columnist for The News-Gazette. His email is asmussen@news-gazette.com, and you can follow him on Twitter (@BobAsmussen). We all know about ...The Government’s new energy support package will ‘fall short’ of what is required for many struggling companies, business leaders have said.