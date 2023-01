Shopify apre agli NFT di Avalanche

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con una scelta che punta a bruciare sul tempo la concorrenza, il gigante dell’e-commerce, tra i leader del settore, ha annunciato di aver aggiunto la blockchain dialla sua offerta NFT. Il progetto di integrazione è stato realizzato grazie alla partnership siglata con l’app Venly, da anni impegnata nel comparto fintech, che ha fornito strutture, metodo e competenze. Non è tutto: il recente sbarco disul marketplace OpenSea consentirà infatti a consumatori e commercianti di interagire all’interno di un mercato sempre più ampio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

