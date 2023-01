(Di martedì 10 gennaio 2023) David F. Sandberg,diDei, ha svelato la data di uscita deldell'atteso cinecomic con Zachary Levi. I fan di Shazam non dovranno attendere molto per godere della visione deldel sequel, l'attesoDei. Lunedì, ilDavid F. Sandberg ha anticipato su Twitter l'uscita del promo condividendo una foto dal lavoro sulcon la schermata "la seguente anteprima è stata approvata..." visualizzata su un grande schermo in sala di montaggio, completa della scritta "proprietà della Warner Bros." Nel post Sandberg ha anticipato che ilalla fine di ...

Fra i titoli di punta ci sarà sicuramentedegli Dei (16/3), il seguito col supereroe targato DC Comics. E, a proposito di supereroi, il 15 febbraio arriverà Ant - Man and the Wasp - ...Billy, Freddy, Darla, Eugene, Pedro e Mary ritornano nei poster promozionali didegli dei, dal 16 marzo nelle ... Shazam! Furia degli Dei, il regista rivela quando uscirà il nuovo trailer Comincia ad accelerare la campagna marketing attorno al sequel di Shazam, che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo marzo.Da Babylon di Damien Chazelle al ritorno in sala di Nolan, Scorsese e Ridley Scott, i 35 film più attesi nelle sale per il 2023 ...