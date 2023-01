Shade | il nuovo singolo si intitola Pendolari

(Di martedì 10 gennaio 2023) Siildi, un brano riflessivo con linguaggio e riferimenti contemporanei Si(Sony Music – Epic Records Italy) ildi, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, pronto a tornare con un brano più introspettivo, che sarà disponibile da venerdì 13 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Caratterizzato da un linguaggio e dei riferimenti contemporanei, è un pezzo riflessivo e ricco di emotività. Ildescrive un parallelismo che unisce l’immagine del pendolare, di ritorno da una giornata faticosa, a quella di un innamorato che non vede l’ora di ritrovarsi tra le ...

imusicfun.it

Il testo presenta molte citazioni alla cultura pop, tratto che ha caratterizzato anche i precedenti successi dell'artista, ma in questo caso il vestito musicale è qualcosa diper, che ...Attraverso questa metafora,evidenzia lo spostamento del concetto di "casa" dal livello concreto a quello astratto, andando a coincidere sempre di più con una persona piuttosto che con un luogo ... Shade, il nuovo singolo “Pendolari”, tra riflessioni e citazioni Shade torna con 'Pendolari', disponibile da venerdì 13 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ecco di cosa parla ...Si intitola “PENDOLARI” (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo, re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, pronto a tornare co ...