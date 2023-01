Sgarbi | «I critici? Cortigiani La stroncatura destabilizza i rapporti e oggi nessuno vuole seccature»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Stampa intervista Vittorio, sottosegretario alla Cultura. Il tema è: in Italia c’è ancora spazio per la critica?lo affronta con una delle argute stroncature per cui è diventato celebre. «La critica ha tante forme. Può riguardare l’attualità, essere militante o indipendente, letteraria, cinematografica, d’arte, ma spesso soffre la schiavitù del mercato, dall’editoria ai premi. Esiste poi uno scambio tra chi recensisce e chi attende la critica».continua: «Una. Inoltre, semplicemente non è ammessa perché indica l’alterazione del prodotto. Una volta attaccai la pasta Barilla e venni censurato da una sorta di tribunale dei consumi. ...