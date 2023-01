Sessantenne muore travolto da una valanga in Valle Spluga

Today.it

AGI - Un uomo di 60 anni è morto travolto da una valanga a Madesimo, in provincia di Sondrio. La vittima si trovava nell'Alta Valle Spluga, nelle vicinanze del Rifugio Bertacchi. Sul posto sono ...Una triste storia durante il periodo delle feste di Natale.in casa da solo e viene trovato solo perché i parenti non riuscivano a contattarlo. Vigili del ... residenza di uncon ... Muore in casa davanti all'amico il giorno prima del compleanno MADESIMO (SO) - Il ballabiese Michele Buga è stato travolto da una valanga questo pomeriggio in Valchiavenna. La dinamica è in corso di accertamento ma per Buga, sessantenne di origine rumena, non c'è ...Soltanto due giorni fa aveva seriamente temuto per la sua sopravvivenza, dopo essersi perso in una tormenta di neve sul confine elvetico. Un uomo di ...