Serie A | otto gli squalificati per il prossimo turno

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sonoi calciatori fermati dal Giudice Sportivo per la prossima giornata di campionato, ecco chi salterà il 18esimodiA. Nel Bologna emergenza a centrocampo, infatti sono statisia Dominguez che Medel; dunque mister Thiago Motta nella gara di domenica a Udine proporrà una mediana composta da Schouten e Moro. La Roma dovrà ovviare alla squalifica di Ibanez, mister Mourinho non stravolgerà l’assetto e nella difesa a tre troverà posto Kumbulla. Lazio orfana di Lazzari, terzino destro verrà impiegato Hysaj nella trasferta sul campo del Sassuolo. Nel Milan mancherà Tonali in mezzo al campo, occasione per Pobega, fresco di gol contro la Roma domenica scorsa, al fianco di Bennacer. Infine Salernitana priva di Daniliuc, spazio per Radovanovic al centro della difesa, Sampdoria ...