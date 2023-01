Serie A | le 5 domande

Leggi su calcionews24

Come da tradizione, La Gazzetta dello Sport pone 5allaA a firma Fabio Licari. Dalla loro risposta dipende molto dell'andamento del torneo. 1) Continuando così la Juve può davvero puntare allo scudetto? 2) Quanto è importante l'ultimo quarto d'ora per la classifica? 3) Milan e Inter devono correre subito ai ripari o uno stop ci può stare? 4) Centravanti verissimi: Osimhen per Spalletti come Haaland per Pep? 5) Per Cremonese, Samp e Verona è già finita o una può salvarsi?