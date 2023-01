Serie A | giudice sportivo | otto squalificati | multa alla Sampdoria per cori tifosi contro napoletani

(Di martedì 10 gennaio 2023) IldellaA, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le decisioni disciplinari in seguitodiciassettesima giornata del massimo campionato. Sonogliper il prossimo turno, si tratta dell’espulso Rincon () e degli ammoniti e già diffidati Daniliuc (Salernitana), Dominguez (Bologna), Ibanez (Roma), Lazzari (Lazio), Medel (Bologna), Sernicola (Cremonese), Tonali (Milan). Inoltre, ammenda di 10.000 europerinsultanti di matrice territoriale da parte dei propri sostenitori nei confronti deiavversari, 8.000 euroLazio per un coro becero nei confronti di un’altra tifoseria, 5.000 euro al Bologna per aver i ...

