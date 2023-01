Serie A | Bologna - Atalanta 1 - 2

la Repubblica

, l'Atalanta ha sconfitto 2 - 1 i rossoblù nell'ultimo incontro della 17/a giornata diA. Un successo in rimonta per la squadra di Gasperini che dopo il primo tempo era in svantaggio per ...- L' Atalanta batte in rimonta ilal Dall'Ara e aggancia in classifica Lazio e Roma a 31 punti, sfruttando al massimo il doppio pareggio delle romane. La gara si sblocca al 6' con il gol di Orsolini : controllo e tiro di ... Bologna - Atalanta (1-2) Serie A 2022 - la Repubblica Il Bologna di Thiago Motta ha perso 2-1 contro l'Atalanta allo stadio "Dall'Ara" nel match valevole per la 17esima giornata d'andata di Serie A. Terzo gol in campionato per Riccardo Orsolini, arrivato ...Vittoria molto preziosa per l'Atalanta che vince in rimonta al Dall'Ara e torna di prepotenza nella zona Europa. La squadra di Gasperini va sotto (al 6' Orsolini), non trova le contromisure per tutto ...