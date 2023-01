Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 17 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 10 gennaio 2023) A soli due turni dal giro di boa, laA regala ancora sorprese e tanto equilibrio, con lae relativocon la scorsa stagione ancora una volta mutate in maniera evidente. In vetta,la prima sconfitta stagionale di pochi giorni fa, si rialza il Napoli, che vince e convince, col risultato di 0-2, sul campo della Sampdoria. Così facendo, gli azzurri viaggiano con 8 punti in più rispetto all’anno scorso, mentre i blucerchiati restano terzultimi con 9 punti in meno. Inoltre, il vantaggio dei partenopei sulle dirette rivali si incrementa ulteriormente. L’unica a vincere, infatti, è la Juventus, sempre in extremis e sempre di misura, per 1-0, in casa contro l’Udinese. Questo risultato consente agli uomini di Massimiliano Allegri di salire al secondo posto e di agguantare proprio i friulani a +9 ...