Sei una carogna | il figlio di Buzzanca si scaglia contro la D' Urso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Barbara d'torna su Canale 5. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha ospitato nella puntata di lunedì 9 gennaio, Massimiliano. Ildi Landoè al centro di una disputa con l'ex compagna dell'attore. Il motivo? Le accuse sul modo in cui avrebbe trattato il padre negli ultimi mesi di vita. "Siccome - ha premesso la d'prima di mandare in onda un servizio - ho detto che ho avuto l'onore di avere Lando spesso da me, voglio quindi far vedere, soprattutto a te, delle cose particolari. E l'amore che ha sempre provato per la moglie". Parole che hanno però scatenato l'ospite: "Perchè vuoi farmi per forza piangere Barbara?". "Non voglio farti piangere - ha replicato la conduttrice -. È una cosa bella. L'amore enorme che tuo padre aveva verso tua madre". Eppure ...