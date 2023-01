Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di martedì 10 gennaio 2023) Allenamento mattutino per il, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e circuito di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di accelerazioni etecnico tattica. Chiusura con partita a tema.

