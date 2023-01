Secondigliano | fiamme in una palazzina | evacuate 30 persone

Corriere del Mezzogiorno

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che lesarebbero riconducibili al malfunzionamento di una stufetta elettrica all'interno di un appartamento al piano terra.... sarebbe scoppiato in una palazzina di 5 piani in via Sardegna, a, quartiere di ... La zona in cui si è verificato l'incendio a Napoli, in via Sardegna Lepotrebbero essere state ... Incendio a Napoli, palazzina in fiamme a Secondigliano: evacuate 30 persone (e 4 bambini) Fiamme in un palazzo di Napoli, ieri sera verso le 22. Il fumo ha interessato l'intero stabile di via Sardegna 47 composto da 5 piani e i carabinieri con i vigili del fuoco hanno fatto evacuare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...