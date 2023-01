Scontri Ultras in autostrada | Piantedosi | “In arrivo decine di Daspo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTre ultrà dei quattro arrestati per glisull’A1 già scarcerati ma, avvisa il ministro dell’Interno Matteo, “ci sarannodi”. Escono di cella intanto tutti e tre i romanisti accusati di rissa aggravata e presi dopo glitra supporter napoletani e giallorossi che domenica hanno bloccato un tratto di A1 e seminato il panico nell’area di servizio Badia al Pino. Nella Capitale il giudice non ha convalidato gli arresti di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, presi a casa lunedì dalla Digos e tornati in libertà neanche 24 ore dopo. Il giudice romano non ha ravvisato né necessità né urgenza, quindi neppure la flagranza differita, cioè l’arresto possibile nelle 48 ore dai fatti. Poi nel pomeriggio ad Arezzo il giudice Elena Pisto ha sì convalidato il ...

Sono liberi invece Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due della Roma arrestati ieri.