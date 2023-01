Scontri tra ultras | rilasciati due romanisti E domani vertice Governo - Figc - Lega

(Di martedì 10 gennaio 2023) Due dei tre tifosi, arrestati in seguito agliin autostrada di domenica scorsa, sono tornati in libertà. Si tratta di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, gligiallorossi ...

Open

Due dei tre tifosi romanisti, arrestati in seguito agliin autostrada di domenica scorsa, sono tornati in libertà. Si tratta di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, gli ultras giallorossi rintracciati ieri a Roma nell'ambito delle indagini relative ..."Glii tifosi del Napoli e della Roma sull'A1: intervista al senatore Alfredo Bazoli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfredo Bazoli (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e ... Gli scontri tra tifosi della Roma e del Napoli in A1 erano organizzati: «In 200 contro 50, vigliacchi» - Il video Ecco da dove partono le indagini della Digos di Napoli che analizza, con quella di Roma, gli scontri avvenuti sull'autostrada A1 domenica scorsa, tra gli ultrà partenopei e quelli giallorossi. Una ...Pubblichiamo integralmente la nota e il link per accedere al video ‘L’Aria che tira’ -andato in onda sul canale Tv LA/7 A: Scontri tra ultras, il ministro Piantedosi: “No a nuove leggi, quelle esisten ...