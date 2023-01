Scontri tra ultras | rilasciati due romanisti E domani vertice Governo - calcio tra Piantedosi | Gravina e Casini

Agenzia ANSA

Nella giornata di ieri, erano stati quattro gli arrestigli ultrà che domenica pomeriggio hanno dato vita a una vera e propria guerriglia sull'... Quattro arresti per glisull'A1Due dei tre tifosi romanisti, arrestati in seguito agliin autostrada di domenica scorsa, sono tornati in libertà. Si tratta di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, gli ultras giallorossi rintracciati ieri a Roma nell'ambito delle indagini relative ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Identificate già 180 persone coinvolte negli scontri tra tifosi della Roma e del Napoli sull'autostrada A1. Le indagini proseguono in tutto il mondo ultras italiano. E sui social spuntano anche… Leggi ..."Abbiamo evitato lo scontro tra persone, ci sono già stati 4 arresti, pochi perché per l'arresto in flagranza differita ci sono tempi limitati", ha spiegato questa mattina il ministro Matteo ...