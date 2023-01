Scontri tra ultras | Piantedosi sui 4 arresti | «Sono pochi | ma ci saranno decine di Daspo»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Matteointerviene suglidi domenica scorsa – 8 gennaio – che hanno coinvolto i tifosi di Napoli e Roma lungo l’autostrada A1, causando code chilometriche e rischi per la sicurezza degli automobilisti. Episodio «vergognoso», lo definisce il ministro dell’Interno, che ai microfoni di La7 sottolinea come «i quattrosiano». E spiega il motivo: «L’arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato». Poi, però,assicura: «Ciidentificazioni in corso e io prendo l’impegno che cidi provvedimenti individuali. Oltre a procedimenti penali, ciancheed altri provvedimenti amministrativi». Il titolare del Viminale, sottolineando che diverse ...

