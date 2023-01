Scontri tra ultras in autostrada | rilasciati due dei tre romanisti arrestati

Agenzia ANSA

... i destinatari sono 13 nisseni,cui un minorenne, e nove ennesi. Per 14 dei 22 colpiti dal ... IL QUESTORE: "PREMEDITATI" "Al momento in provincia ci sono 47 persone colpite da Daspo: sono ...Due dei tre tifosi romanisti, arrestati in seguito agliin autostrada di domenica scorsa, sono tornati in libertà. Si tratta di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, gli ultras giallorossi rintracciati ieri a Roma nell'ambito delle indagini relative ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Autostrada A1 bloccata tra Arezzo e Monte San Savino per scontri tra tifosi di Roma e Napoli Autostrada A1 bloccata tra Arezzo e Monte San Savino per scontri tra tifosi di Roma e Napoli Autostrada A1 ...Un atto folle che ha minato la sicurezza dei viaggiatori. Così il procuratore di Arezzo sugli scontri tra ultras sulla A1. In corso l' identificazione dei responsabili.