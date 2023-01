Scontri tra ultrà | Piantedosi | “In arrivo altri provvedimenti”

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Indopo glitra tifoserie del Napoli e della Roma sull'Autostrada del Sole. Il ministro dell'Interno, Matteo, garantisce il massimo impegno per risalire ai responsabili dei tafferugli trache domenica scorsa hanno bloccato la principale arteria autostradale italiana. “Ci sono stati già 4 arresti. Sono pochi perché l'arresto in flagranza differita - spiega il titolare del Viminale ospite della trasmissione “L'aria che tira” su La 7 - è consentito in un tempo limitato, ma ci sono identificazioni in corso ed io prendo l'impegno che ci saranno decine diindividuali: oltre a procedimenti penali, ci sono anche Daspo edamministrativi".

Agenzia ANSA

AGI - In arrivo altri provvedimenti dopo gli scontri tra tifoserie del Napoli e della Roma sull'Autostrada del Sole. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , garantisce il massimo impegno per risalire ai responsabili dei tafferugli... Sono 180 le persone riprese dalla telecamera di videosorveglianza dell'area di servizio di Badia al Pino dove domenica è andato in scena lo scontro tra tifosi romanisti e napoletani con bastoni