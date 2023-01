Scontri tra tifosi su A1 | arrestato ultras della Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il tifoso, Martino Di Tosto, è statoper rissa aggravata in relazione agliavvenuti ieri sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino. Domani - secondo quanto si è appreso - si svolgerà l'udienza per direttissima con l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci.Di Tosto, già in passato era stato coinvolto in vicende analoghe. Nel 2013 - si ricorda - partecipò ache ebbero come oggetto il pullman dell'Hellas Verona. Rispetto a quanto avvenuto ieri, invece, gli investigatoriPolizia scientifica stanno analizzando le riprese video effettuate per identificare altri soggetti. Inoltre gli inquirenti stanno vagliando le targhe dei veicoli. Gli accertamenti sono ...