Scontri tra tifosi Napoli e Roma su A1 | Piantedosi convoca Figc e Lega Serie A

(Di martedì 10 gennaio 2023) Alle ore 12 di mercoledì 11 gennaio il presidente dellaGabriele Gravina e il numero dellaA Lorenzo Casini sono statiti al Viminale dal ministro dell’interno Matteo. L’incontro è stato richiesto dai vertici del calcio per fare il punto in seguito ai gravitra gli ultras disull’autostrada A1. Da Agrigento ieri il ministro aveva parlato di “provvedimenti restrittivi” e “improntati a criteri di massima precauzione”. SportFace.

Agenzia ANSA

...nella fabbrica di test per il Covid dopo l'annuncio di licenziamenti Cina, "si rischiano 840 milioni di contagi da Covid". Ma Pechino manda in pensione la app di tracciamento Pechino,i ...... il ruolo di Bolsonaro e dei social dietro il tentato golpe: così si è arrivati agliSarà ... Com'è noto anche dalla vicenda dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti,Italia e Brasile non c'è ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Scontri tra tifosi Napoli e Roma su A1, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi convoca Figc e Lega Serie A al Viminale ...Il Corriere della Sera si è soffermato sulle mosse del Governo dopo gli scontri tra ultras di Napoli e Roma: "Stop alle trasferte per gli ultrà violenti, anche a chi li ha solo incitati, senza prender ...