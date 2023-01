Scontri tra tifosi di Napoli e Roma | arrestato primo ultras azzurro

Agenzia ANSA

... potrebbero rivelarsi una fonte decisiva alla fine, visto che diversidiretti stanno già ...palloni persi e disattenzioni nelle marcature, si sono dimostrati non solo mentalmente fuori ...Glisull'autostrada A1 di domenica pomeriggiotifosi romanisti e tifosi napoletani si inseriscono in un contesto molto più ampio, in un " patto di sangue " che ha origini lontane come ha ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Messina - Non c’è pace sulle autostrade messinesi. Sono due i feriti dell’incidente che si è verificato questa mattina intorno ...Dopo gli ultimi due giorni di relax il Modena è tornato a correre allo Zelocchi, dando il via alla prima settimana ’tipo’ dell’anno in vista della trasferta di Frosinone con la capolista del campionat ...