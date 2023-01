Scontri tra i tifosi sull’A1 | arrestato l’ultras accusato dell’aggressione a Sean Cox

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gli investigatori sono andati avanti con indagini serrate finchè non hanno individuato alcuni deiche hanno preso parte agliche si sono verificati domenica, a Badia Al Pino, traromanisti e napoletani. Attività investigative che hanno fatto finire in manette un volto alle forze dell’ordine, il 25enne Filippo L.. Si tratta di un tifoso giallorosso originario di Don Bosco che è comparso stamattina insieme a Emiliano B. anche lui tifoso romanistaanche lui dagli uomini della Digos. Già nella giornata di domenica era statonell’ospedale di Arezzo, Martino D.T.. Le accuse per loro è di rissa aggravata e se i primi devono comparire in giornata per l’udienza di convalida davanti al magistrato capitolino, l’altro dovrà comparire davanti al ...

Sull'episodio "vergognoso" deglitifosi di domenica scorsa " ci sono stati 4 arresti. Sono pochi perché l'arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato, ma ci sono identificazioni in corso ed io prendo ...AGI - In arrivo altri provvedimenti dopo glitifoserie del Napoli e della Roma sull'Autostrada del Sole. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , garantisce il massimo impegno per risalire ai responsabili dei tafferugli...Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato della situazione degli scontri in autostrada tra i tifosi di Roma e Napoli: "Vietare le trasferte ai tifosi L'attuale ...