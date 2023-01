Scontri tifosi Napoli-Roma e i rischi per un Maradona a porte chiuse | l’annuncio del Presidente affari economici della FIGC

la Repubblica

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato deglitradi Roma e Napoli accaduti sull'autostrada A1 Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Vaticana. PAROLE - "Secondo me non è un problema di sanzioni, bensì è ...... ne spacca sette a martellate: denunciato un 24enne Nonna eroina, si butta sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo resta illeso, lei muore sul colpotra, chi è l'ultras che ... Scontri tra tifosi sull'A1, in chat l'allarme per l'imboscata: "Ci aspettano alla stazione di servizio Sandri" Ferma è stata la condanna di tutte le istituzioni ad un episodio così grave e anche la SSC Napoli si è esplicitmante dissociata. Nella mattinata, ci sono stati infatti degli scontri fra… Leggi ...Due ultras, 25 e 39 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sarebbero stati bloccati nella serata di oggi a Roma in relazione agli ...