Scontri sull' A1 tra tifosi | arrestati altri due ultrà della Roma e uno del Napoli

la Repubblica

... coordinata dalla procura aretina, punta a chiarire in tempi rapidi la dinamica e i protagonisti degliche hanno bloccato per circa un'ora la circolazione del traffico'autostrada , ...AGI - La polizia ha arrestato, a Roma, altri due tifosi giallorossi in relazione aglicon i tifosi del Napoli verificatisi ieri'Autosole. I due, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero stati bloccati poco fa nella Capitale. Nelle scorse ore era stato arrestato Martino Di ... Scontri tra tifosi sull'A1, in chat l'allarme per l'imboscata: "Ci aspettano alla stazione di servizio Sandri" Scontri tra ultrà, condanna del Napoli 09 gennaio 2023 Il Napoli si dissocia e condanna gli scontri tra i suoi ultras e quelli della Roma ieri nell'area di servizio di Badia Al Pino, in provincia di A ...Per questa vicenda ieri sera era stato arrestato un terzo tifoso romanista. Arrestato anche il primo ultras del Napoli. Nei prossimi giorni sosterrà l'udienza di convalida davanti al giudice. Circa 30 ...