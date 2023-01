Scontri fra tifosi Roma Napoli | udienza nella Capitale per i due ultrà giallorossi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Compariranno davanti ai giudici per le udienze di direttissima. Arrestato per i disordini sull'A1 anche il primo ultras del ...

Agenzia ANSA

Compariranno davanti ai giudici per le udienze di direttissima. Arrestato per i disordini sull'A1 anche il primo ultras del ...tifosi in A1, ascolta le voci degli ultra' sui social Le indagini da parte delle Digos di Arezzo, Roma e Napoli hanno trovato chat e messaggi scritti e vocali in cui i tifosi ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca Si sono allungate fin sul letto di morte della regina Elisabetta i veleni del conflitto familiare in casa Windsor fra il principe ribelle Harry, suo padre Carlo (attualmente re Carlo III) e suo ...Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite della trasmissione “L’aria che tira” su La 7, si è così espresso sugli scontri tra ultras del Napoli e della Roma sull'Autostrada del Sole: “Ci sono ...