Scontri A1 | Abodi | «Verranno prese decisioni adeguate»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le parole di Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, sugliin A1 tra gli ultras del Napoli e della Roma Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, ha parlato dell’incontro che si svolgerà domani al Viminale a seguito deglitra gli ultras di Napoli e Roma sulla A1. PAROLE – «Ho talmente tanta fiducia nel ministro Piantedosi e nel capo della Polizia Giannini che sono sicuro che sarannorispetto alla gravità del fenomeno» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Le parole di Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, sugliin A1 tra gli ultras del Napoli e della Roma Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, ha parlato dell'incontro che si svolgerà domani al ...Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea, in merito all'incontro di domani al Viminale dopo glitra ultras di Roma e Napoli sulla A1 domenica scorsa. Scontri tifosi: Abodi 'dal Viminale misure adeguate' "Ho talmente tanta fiducia nel ministro Piantedosi e nel capo della Polizia Giannini che sono sicuro che saranno prese decisioni adeguate rispetto alla gravità del fenomeno". Così il ministro per lo S ..."Bisogna contrastare il più possibile ogni forma di violenza perché non deve appartenere allo sport". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A ...