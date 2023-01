Sci | coppa del mondo 2022 2023 Garmisch | Manca la neve | cancellate discesa e gigante del 28-29 gennaio

OA Sport

... Bruno Felicetti , e Pietro De Godenz , presidente del Comitato promozione delloin val di ... dall'8 al 10 settembre è attesa ladel Mondo di Skiroll in val di Fiemme e poi si pensa al 2024 ...... 17 sono i centesimi di vantaggio sull'americana che cerca il record assoluto di vittorie indel Mondo (attualmente 82, come la Vonn). Al terzo posto c'è la 18enne croata Zrinka Ljutic a 58/100,... Sci alpino oggi, slalom Flachau 2023: orari martedì 10 gennaio, startlist, programma, dove vederlo in tv, streaming Una impeccabile Petra Vhlova ha concluso al comando la prima manche dello slalom di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulla pista intitolata al leggendari ...Altro giro, altra cancellazione. La Coppa del Mondo di sci alpino 2023 prosegue il suo faticoso cammino tra mille difficoltà e, ultimo in ordine di tempo, arriva anche l’annullamento per quanto riguar ...