Sci alpino | si ritira lo svizzero Mauro Caviezel

(Di martedì 10 gennaio 2023) Altro importante ritiro nel mondo dello sci. Dopo Feuz e Mayer, anche loha deciso di dire addio alle piste. “Mi sono ripreso dall’ultimo infortunio ma purtroppo non sono ancora in grado di tornare alle competizioni. A mente fredda e dopo molte riflessioni mi sono detto che era giunto il momento dirmi“, ha detto il 34enne facendo riferimento all’infortunio del 27 novembre scorso quando cadde in gara a Lake Louise con successivo ricovero in ospedale. In carrieraè salito dodici volte sul podio in Coppa del Mondo vincendo una sola gara, il supergigante del 12 dicembre 2020 in Val d’Isere; ha alzato la coppetta di superg nel 2020 e vinto il bronzo iridato in combinata nel 2017. SportFace.