Sci alpino | Petra Vlhova spezza l’egemonia di Mikaela Shiffrin e brinda nello slalom di Flachau

(Di martedì 10 gennaio 2023) Rimandata ancora almeno di una gara la storia: oggi la vittoriain notturna di, in Austria va a. La ceca è riuscita a tenersi alle spalle, che dunque dovrà attendere ancora per centrare il successo record numero 83 in carriera in Coppa del Mondo. Perarriva dunque la tanto cercata prima vittoria stagionale, arrivata dopo sette podi, di cui quattro ottenuti ine tre in gigante. La ceca è riuscita a sfruttare al meglio la tracciatura del suo allenatore nella prima manche, andando ad aumentare il suo vantaggio nella seconda affrontando la discesa con atteggiamento aggressivo ma intelligente (secondo tempo di manche nella seconda).chiude dunque al ...

La campionessa olimpica slovacca Petra Vlhova è in testa su Mikaela Shiffrin al termine della prima manche dello slalom di Coppa del Mondo in svolgimento a Flachau (Austria): 17 sono i centesimi di vantaggio. Altro importante ritiro nel mondo dello sci. Dopo Feuz e Mayer, anche lo svizzero Mauro Caviezel ha deciso di dire addio alle piste. 'Mi sono ripreso dall'ultimo infortunio ma purtroppo non sono ancora in grado di tornare alle gare.'