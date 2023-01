Sci alpino oggi | slalom Flachau 2023 | orari 10 gennaio | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Salutata solo due giorni fa la tappa di Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di scifemminile torna giàcon una nuova gara: il palcoscenico odierno sarà il pendio austriaco diandrà in scena lospeciale numero sette della stagione 2022/23. Prima manche prevista alle 18:00, mentre la seconda partità alle 20:45. Tutti i riflettori saranno puntati su Mikaela Shiffrin: la statunitense ha la prima occasione di scrivere 83 nella casella delle vittorie in Coppa del Mondo, cifra che la porterebbe in testa da sola nella classifica all-time, staccando definitivamente la connazionale Lindsey Vonn. Shiffrin si presenta col pettorale rosso di specialità ed in striscia aperta di duevinti, inoltre è l’ultima vincitrice insu questa pista. ...