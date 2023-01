Sci Alpino | Coppa del Mondo maschile | cancellati discesa e gigante maschili di Garmisch

OA Sport

A Semmering a sud di Vienna, ad esempio, le recenti gare di Coppa del mondo difemminile si sono svolte in uno scenario senza neve e solo il tracciato di gara. Situazione leggermente ...Dominik Paris trova il sesto tempo nella prima prova cronometrata della discesa di Wengen, tappa della coppa del mondo dimaschile. Sulla pista del Lauberhorn, in Svizzera, ottima prestazione dell'azzurro, che paga 74 centesimi al padrone di casa Stefan Rogentin, capace di fissare il crono sul tempo di 1.46.40,... Sci alpino oggi, slalom Flachau 2023: orari martedì 10 gennaio, startlist, programma, dove vederlo in tv, streaming Una cinquantina le persone che operano sul tracciato che dal 20 al 22 gennaio ospiterà le gare mondiali femminili.In tante località c’è solo una striscia bianca sparata per garantire il turismo natalizio nel mezzo di paesaggi brulli. La situazione è migliore in Italia ma gli operatori del turismo e la filiera del ...