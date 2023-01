Sci alpino | Cdm donne Vhlova vince slalom Flachau davanti a Shiffrin

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nella gara in notturna, la slovacca supera per 43 centesimi l'americana, Rossetti 21(AUSTRIA) - Petraha vinto loin notturna di, prova valida per la Coppa del Mondo ...

Sulle nevi austriache di Flachau è arrivata la prima vittoria stagionale per Petra Vlhova. Dopo sette podi, la slovacca chiude davanti a tutti lo slalom sulla 'Hermann Mayer' battendo con il tempo di 1'43"48 l'americana Mikaela Shiffrin per 43 centesimi. Terza la tedesca Lena Duerr. Rossetti 21ma.