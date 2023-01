Sci | a Wengen discesa libera | superg e slalom I convocati azzurri | Paris cerca riscatto - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nelle prove veloci Innerhofer e Paris hanno iniziato male la stagione. Ora devono mandare un segnale in vista dei ...Il campione della Val d'Ultimo è stato anche l'ultimo azzurro a salire sul podio della discesa a, terzo lo scorso anno, preceduto negli annali dellonella stessa posizione da Innerhofer ... Sci, a Wengen discesa libera, superg e slalom. I convocati azzurri: Paris cerca riscatto Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Comincia la ...