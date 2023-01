Schiacciato dal trattore impantanato nel fango | grave 73enne

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un uomo di 73 anni è stato travolto da unmentre cercava di disincagliare il mezzo dal, nelle campagne di Stintino, in località Appiu. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato all'...

Un uomo di 73 anni è stato travolto da un trattore mentre cercava di disincagliare il mezzo dal fango, nelle campagne di Stintino, in località Appiu. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Sassari dove si trova ora ricoverato con gravi traumi alle gambe e al torace. Secondo una prima ricostruzione il 73enne, con l'aiuto di altre persone, tentava di disincagliare il trattore dal fango quando è stato travolto dal mezzo.