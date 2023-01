Scherma | gli Azzurri in Coppa del Mondo sulle pedane del fioretto e della sciabola

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023) Doppio appuntamento di prestigio per laitaliana, che nel prossimo weekend si prepara ad inaugurare il proprio 2023. Ilmaschile e femminile farà tappa a Parigi (Francia) da giovedì 12 a domenica 15 gennaio. Nella capitale transalpina, dove sono previste prove individuali e a squadre, va in scena un grande classicodel. Lamaschile e femminile, invece, sarà in gara da venerdì 13 a domenica 15 gennaio nel secondo Grand Prix FIEstagione, quello di Tunisi (Tunisia). Nella cittadina nordafricana sono in programma solamente competizioni individuali e a punteggio raddoppiato. Sono in totale 48 gli atletipronti a salire in pedana.Del...