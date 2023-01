Scherma | Cdm | 48 azzurri in gara nel prossimo fine settimana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Il 2023 della grandeinternazionale si aprirà nelweekend con un doppio e prestigioso appuntamento. Da giovedì 12 a domenica 15 gennaio, infatti, il fioretto maschile e femminile sarà di scena a Parigi, per una classicissima della Coppa del Mondo di specialità che quest'anno si arricchisce anche con le gare delle donne. Nella Capitale francese fiorettisti e fiorettiste saranno chiamati sia alle prove individuali che a squadre. Farà invece tappa da venerdì a Tunisi la sciabola maschile e femminile per il secondo Grand Prix Fie stagionale, che prevede solo competizioni individuali e a punteggio raddoppiato. Sono complessivamente 48 gli atleti italiani pronti a salire in pedana. Per laazzurra, che ha chiuso in bellezza il 2022 e si avvicina agli appuntamenti più importanti del nuovo ...