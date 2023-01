Scarcerato l' uomo che ha ucciso il vicino che gli stava distruggendo la casa con la ruspa | ' Legittima difesa'

Corriere Fiorentino

L'è statodal giudice. Uccide il vicino che con la ruspa tenta di demolirgli la casa, arresto convalidato ma il gip lo scarcera Arezzo, lite tra vicini finisce in tragedia: ...il fabbro che ha ucciso l'albanese Dodoli: stava tentando di buttargli giù la casa con la ruspa. L'ha risposto alle domande del giudice Soldini. Il pm Taddei aveva chiesto gli arresti . Arezzo, scarcerato l'uomo che ha sparato al vicino di casa su una ruspa Quando ha sparato e ha ucciso il vicino di casa che aveva assalito la sua casa con una ruspa, la sua era legittima difesa: nessuna misura cautelare dunque per Sandro Mugnai, il 53enne ...Il Gip del Tribunale di Arezzo, pur convalidato il fermo dell’indagato, ieri ne ha disposto la scarcerazione senza ulteriori misure restrittive ritenendo che non sussistono i presupposti per la custod ...