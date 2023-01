Satelliti non lanciati dal suolo inglese. Nel 2023 altri tentativi

Leggi su formiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) Brutte notizie dai cieli inglesi. Ieri sera più di duemila spettatori si erano riuniti all’aeroporto di Newquay, in Cornovaglia, per assistere alla partenza del Boeing 747 modificato chiamato “CosmicGirl”. Un jumbo jet che trasportava il razzo LauncherOne della compagnia americana Virgin Orbit, fondata dall’imprenditore Richard Branson, pronto a lanciare in orbita i payload. Ma qualcosa è andato storto e il tentativo è fallito. Il razzo si è lanciato dall’aereo mentre sorvolava l’Oceano Atlantico e si sono accesi i motori, quando delle anomalie sopraggiunte gli hanno impedito di raggiungere l’orbita. Iche trasportava non hanno così potuto essere rilasciati e sono andati persi, ma essendo assicurati i produttori e operatori saranno risarciti. Nonostante ciò, il 747 è riuscito ad atterrare come previsto. Con il successo del lancio, il Regno Unito si sarebbe ...