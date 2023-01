Saraya | “Mi piacerebbe avere un match con Mercedes Mone in AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sul finire del 2017,(allora conosciuta come Paige in WWE) fu costretta al ritiro da(aka Sasha Banks) a causa di una mossa non eseguita correttamente: da allora si pensava che le due non fossero in buoni rapporti, ma col tempo si è capito che ciò era completamente falso. Oraè in AEW mentreè apparsa a Wrestle Kingdom la scorsa settimana e si stanno rincorrendo le voci di un possibile prossimo debutto dia Dynamite: la wrestler britannica, dunque, ha voluto parlare di queste voci. Le parole diParlando a uno show radio per pubblicizzare il prossimo episodio di Dynamite,ha aggiunto un po’ di pepe sul possibile debutto diin AEW già domani sera:“Non lo so ma vorrei ...