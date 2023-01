Sanremo 2023 | il look degli ospiti sarà a cura dei Mc Vicar

(Di martedì 10 gennaio 2023) Saranno Antonio Giampà e Francesco Mcre i nuovi talenti del Festival di. Prepariamoci dunque a vedere gli artisti e i presentatori del 73° Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston didal 7 all’11 febbraio, in una nuova luce. Grazie all’ingaggio di Antonio Giampà e Francesco Mc, due artisti lametini specializzati in dermopigmentazione e tricopigmentazione, glied i conduttori del Festival avranno unimpeccabile. Il 73° Festival della Canzone Italianacondotto da Amadeus, con la partecipazione di Gianni Morandi e di varie co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Alla preparazione estetica di artisti e presentatori ...

Belve, Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2: quando in tv Subito dopo il Festival di, che vedrà proprio la giornalista Francesca Fagnani in veste di co - conduttrice per una sera ...Ornella Vanoni, interprete della musica italiana e internazionale, il 12 gennaiofarà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna con una data sold out della sua tournée Ornella.di, ha ...Sanremo. Numeri da record per l’edizione invernale del “ITF Masters 400 Sanremo”, il torneo di tennis che raccoglie tutto il mondo senior del tennis internazionale da 35 a 90 anni di età per scaglioni ...Annuncio vendita Peugeot 208 PureTech 100 Stop&Start EAT8 5 porte Allure Navi Pack nuova a Alessandria nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...