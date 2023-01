Sanità | domani a Roma imprese dispositivi medici in piazza contro payback

Borsa Italiana

... dall'altro lavora alacremente al trasferimento alle Regioni di parte delle funzioni essenziali dello Stato: scuola, energia, trasporti,, ambiente. Così facendo, la 'Spacca Italia' non solo ...la neonata associazione PMIsarà in piazza per portare avanti le ragioni di lavoro, salute e libertà di migliaia di italiani. siamo contenti che sigle come Confindustria Dispositivi ... Sanita': domani in Cdm intervento per proroga scadenza payback ...