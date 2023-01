Sangiuliano | “Uffizi più cari? Giusto che cose di valore si paghino”

Leggi su italiasera

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “più? Anche sui prezzi di ingresso ai musei e ai siti archeologici dobbiamo adeguarci agli standard europei, che in media sono più costosi”. E’ quanto afferma il ministro della Cultura, Gennaro, in visita agli scavi di Pompei, in occasione della riapertura dopo vent’anni della Casa dei Vettii. Per, “va fatto anche un discorso morale, etico: se una cosa ha un suostorico, artistico e culturale, deve anche essere pagata; come del resto i turisti pagano i viaggi aerei o gli hotel”. Il ministro della Cultura sottolinea la necessità di “ampliare lo spettro dell’offerta globale, dirottando i turisti anche sui siti meno noti. I flussi turistici sono destinati ad aumentare e noi dobbiamo elevare la qualità della nostra offerta culturale, per farla ...