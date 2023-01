Calciomercato.com

... trequartista con un passato già in maglia rosanero e attualmente in forza alla. Difesa, ... Ilsegue sempre Seck del Torino e tiene un occhio anche su Sibilli del Pisa.Ilosserva Salvatore Molina del Monza, su cui c'è però anche l'Ascoli. CALCIOMERCATO SERIE ... La Turris saluta Luigi Aquino che dopo il prestito dovrebbe fare ritorno alladi cui era ... Sampdoria, Palermo e Bari su Verre | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato Sampdoria: sondaggio per Giorgios Giakoumakis, attaccante del Celtic. L’indiscrezione arriva dalla Grecia La Sampdoria è sempre alla ricerca di un’alternativa a Sam Lammers e Manolo Gabb ...Calciomercato Sampdoria: sondaggio del Palermo per Verre. Le ultime sul futuro del trequartista blucerchiato È ancora incerto il futuro di Valerio Verre. Il trequartista potrebbe restare alla Sampdori ...