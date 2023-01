Sampdoria | oggi si può chiudere Harroui | i dettagli

Corriere TV

È mortoall'età di 90 anni Gaudenzio Bernasconi, ex difensore e bandiera dellache vanta anche 6 presenze in Nazionale tra il 1956 e il 1959. A pochi giorni dalle premature scomparse di Sinisa ......di allenamento in vista dell' ottavo di finale di Coppa Italia di giovedi contro ladi ... L'ex Torino quest'non si è allenato e difficilmente recupererà in vista di giovedi. Regolarmente ... A Marassi la Samp ricorda Vialli e Mihajlovic In una giornata di Serie A dove si piangeva la morte di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, nella gara tra Sampdoria e Napoli, i tifosi blucerchiati si sono resi protagonisti di cori discriminatori ...L’esordio col Napoli è stato emozionante, anche se non è andata come volevamo. Ora testa alla Coppa Italia e alla gara contro l’Empoli. Il mio obiettivo stagionale è salvare la Sampdoria e ...