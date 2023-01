Salvini contro Starace e Labriola | “Mancano i progetti Ecco perché

Leggi su affaritaliani

"Sia Tim che Enel hanno bisogno di un grande piano di medio-lungo periodo, cosa che evidentemente è mancata nell'ultimo periodo". È tombale il giudizio che Matteo, ministro delle infrastrutture, scolpisce per il management delle due aziende. Con una differenza sostanziale: se la principale impresa industriale italiana dovrà affrontare a breve il rinnovo dei vertici, con tutto ciò che comporta, Tim è un'azienda totalmente privata e quotata in Borsa. Un'intromissione? Non proprio, ancheil governo sta partecipando al tavolo tra Cdp e Vivendi per la rete.