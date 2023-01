Salute | Coldiretti | dopo feste natalizie aumenti peso fino a 2 kg per gli italiani

AbruzzoLive.tv

... Agrinsieme esu Dlgs tutela Ue consumatori (Industria) 13,30 Seguito comunicazioni programmatiche ministro Cultura (Cultura) 14,00 Seguito comunicazioni programmatiche ministro(......sono utili per disintossicare l'organismo e per accompagnare il rientro inalla normalità dopo gli stress dei viaggi e dei banchetti natalizi. In questa stagione - continua la- tra ... Tg sanita'. Salute. Coldiretti: 40% italiani a dieta dopo feste, 2 kg ... La “spesa di gennaio” sarà protagonista domattina al Mercato di Campagna Amica a Cremona, nel primo appuntamento con il mercato a km zero degli agricoltori di Coldiretti dell’anno 2023. Presso il port ...Si è concluso il tour de force enogastronomico delle feste che ha portato aumenti di peso fino a 2 chili per effetto del consumo di circa 15mila-20mila chilocalorie. E’ quanto stima la Coldiretti nel ...