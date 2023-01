Salento | operazione antimafia | quindici arresti All' alba

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono 15 gli arrestati in seguito ad un blitz da parte della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Maglie, coordinati dalla Direzione Distrettualedi Lecce. L’, scattata all’, ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Lecce nei confronti di 15 soggetti (di cui 12 in carcere e 3 aglidomiciliari), a cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsioni, con l’aggravante del metodo mafioso, oltre al porto e detenzione di armi ed esplosivi. L’indagine era in piedi dal mese di agosto del 2019. L’esecuzione del provvedimento ha visto impegnati oltre 120 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, ...